Venezuela'daki Protestolarda Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı protesto sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi. Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hükümet kanadından ölü sayısıyla ilgili son gelişmeler paylaşılmazken yabancı ajanslar ve özel televizyon kanallarından yapılan açıklamalara göre 3 haftadır devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Başkent Karakas'da bir günde 13 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteride hayatını kaybedenlerden 4 kişinin ise silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda ülkenin ulaştırma bakanından alınan bilgiye göre, Perşembe günü 9 kişi hükümet karşıtı protestolar sırasında bir fırını yağmalamaya çalışırken elektrik çarpası sonucu hayatını kaybetti. Bakan, bir kaçı işletme sahibi olan 6 kişinin ise silahlı saldırı sonucu yaralandığını ve bölgedeki 2 içki dükkanının gösteriler sırasında yağmalandığını belirtti.



Karakas şehrinde yaşayan fırın çalışını bir kadın, protestocuların düzenledikleri gösterilerin açlık ve yoksulluk sebebiyle olmadığını, zira kendilerinin Venezuela hükümet kuruluşu olan Yerel Tedarik ve Üretim komitesi (CLAP) bünyesinde bölgeye gıda yardımı yaptıklarını ifade etti. Ayrıca bulundukları bölgedeki protestoyu başlatan kişilerin "Hadi gelin, siz de katılın" diyerek bölge halkını kışkırttığını belirtti.



Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ABD tarafından desteklendiğini ve hükümete karşı bir darbe girişimi olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Venezuela hükümeti muhalifleri ABD'nin finanse ettiğini belirtiyor



(İHA)