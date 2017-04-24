Venezuela'daki Protesto Gösterileri

Venezuela'da dördüncü haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde protestocular yolları kapattı.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, oturma eylemleriyle başkent Caracas'ta çok sayıda ana yolu trafiğe kapattı.



Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde başına atılan su şişesiyle yaralanan Almelian Carrillo'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.



Carrillo'nun ölümüyle nisan ayının ilk haftası başlayan protestolar ve ilişkili olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.



Ülkedeki muhalefet ise Maduro'nun dün yaptığı "aralık ayında kesilen diyalog sürecini devam ettirme" çağrısına olumsuz cevap vererek, acil genel seçim çağrısında bulundu.



Kongre Başkan Vekili Freddy Guevara, hükümetin müzakereleri kullanarak muhalefeti bölmeyi, pasifize etmeyi ve bu yolla zaman kazanmayı amaçladığını söyledi.



Guevara, "Bu protesto, bizim için direnç alıştırması ve inancımızın sınanmasıdır. Tüm gün burada bulunmamız hayati önemdedir." dedi.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almış ancak tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme ayrıca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması yönünde bir karar almıştı.



Muhalefet, Yüksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.