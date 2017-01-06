Venezuela'daki Kayıp Askeri Helikopter Bulundu

Venezuela'nın Amazon ormanlarında kaybolan askeri helikopterin bulunduğu bildirildi.



BBC'nin haberine göre, Amazon ormanlarında kaybolan, içinde 13 kişinin bulunduğu askeri helikopter, kaybolduktan 6 gün sonra bulundu.



Venezuela'nın El Nacional gazetesine dayandırılan haberde, helikopterdeki askeri mürettebatın sağ olduğu ve Amazonlar eyaletinin başkenti Puerto Ayacucho'ya götürüleceği belirtildi.



Amazonlar eyaleti valisi Liborio Guarulla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, helikopterin, Venezuela'nın güneyindeki Cerro Duida dağının yamacında Yekuana yerlileri tarafından bulunduğunu ifade etti.



Haberleşme Bakanı Ernesto Villegas'ın helikopteri arama çalışmalarının 8 askeri keşif uçağıyla sürdüğünü söylemesine rağmen, Guarulla, hükümetin arama çalışmalarına yeterince destek vermediğini ileri sürmüş ve arama çalışmalarına yalnızca bir askeri helikopterin katıldığını açıklamıştı.