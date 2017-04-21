Venezuela'daki Hükümet Karşıtı Gösteriler

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümete karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında bir gencin daha vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.



Başkent Caracas'ın doğusundaki Perate kentinin şehir konseyi üyesi Vicente Paez, Melvin Guitan adlı gencin kentte katıldığı protesto gösterilerinde vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirti.



Paez, gencin hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini ifade etti.



Melvin Guitan, ülkede geçen ay sonundan bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden 9'uncu kişi oldu.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı, ülkedeki tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararı almıştı.



Muhalefet, Yüksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.