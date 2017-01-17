Venezuela'da Yüksek Değerli Banknotlar Tedavüle Girdi

Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu.



Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun ekonomiye istikrar kazandırması amacıyla piyasaya sunmaya söz verdiği, değeri 500 ila 20 bin bolivar değişen banknotlar gecikmeli de olsa tedavüle girdi.



Halkın ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturarak temin ettiği banknotlar konusunda yorum yapanlar, paraların üzerinde bu kadar sıfır görmenin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.



Her ne kadar yüksek bir meblağ gibi görünse de 20 bin bolivarın değerinin 6 dolardan daha az olduğu biliniyor.



Tedavüle sunulan yeni banknotlarla Venezuelalılar günlük alışverişler sırasında bile yanlarında tomarlarca para taşımaktan kurtulacak.



Öte yandan Maduro pazar günü, daha önce 2 Ocak'a kadar tedavülden kalkacağı açıklanan 100 bolivarlık banknotların da 20 Şubat'a kadar tedavülde kalacağını açıkladı.



Aralık ayında yetkililer, 100 bolivarlık banknotların yerini geçecek banknotların bankalara ve ATM'lere gönderilmemesi üzerine kredi kartlarına, havale işlemlerine ve para harcamamaya mecbur bırakılan vatandaşların 6 kentte protesto gösterileri düzenlediğini, gösterilerde polisin müdahalesiyle 1 kişinin yaralandığı, 32 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.



Maduro, 15 Aralık'tan itibaren 6 yeni banknotun dolaşıma gireceğini, daha sonra da 100 bolivarlık banknotların tedavülden kaldıracağını duyurmuştu.



Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATM'lerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon oranının 2017'de 4 haneli rakamlara ulaşmasının beklendiği ülkede hükümet, 2015'ten bu yana verilerini açıklamıyor.