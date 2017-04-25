Venezuela'da Yine Silahlar Patladı: En Az 3 Ölü

Venezuela'nın devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde yine silahlar patladı. Merida ve Barinas kentlerinde ikişer kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü açıklandı. Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) çağrısıyla ülke geneline yayılan gösterilerde pek çok göstericinin de yaralandığı bildiriliyor.



Soruşturma başlatıldı



Ülke genelinde 12 saat boyunca ana yolları kapatarak hayatı durdurmayı amaçlayan göstericiler özellikle ülkenin iç kesimlerinde sert bir engellemeyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Merida'da hayatını kaybeden göstericilerden birinin kimliği José Leonardo Sulbarán olarak açıklandı. Kentte ölen diğer kişinin Merida Troleybüs memuru Daniel Infanta olduğu iddia ediliyor. Maduro yanlısı olarak tanımlanan Infanta'nın göstericiler tarafından öldürüldüğü iddialar arasında. Sosyal medyada muhalif hesaplar ise Infanta'yı güvenlik güçlerinin öldürdüğünü öne sürüyor. Barinas kentinde ise hayatını kaybeden göstericilerden birinin ise Renzo Rodríguez Roda olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden diğer göstericinin kimliği ise henüz bilinmiyor.



Ölen ve yaralananlarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve savcılık soruşturma başlattı.



MUD strateji değişikliğine giderek şiddet içeren gösterileri terk ettiğini duyurmuş ve bundan böyle pasif direniş eylemleri yapacaklarını söylemişti. Miranda eyalet valisi ve muhalefetin eski başkan adayı Henrique Capriles Twitter hesabından "Ülke genelindeki pasif direniş bay Maduro anayasaya saygı gösterene ve yaptığı darbeyi durdurana kadar devam edecek" açıklamasını yapmıştı.



Rajoy'dan sağ muhalefete destek: Seçim yapılsın



Ekonomisi giderek kötüleşen ülkede başkan Maduro ve ABD destekli sağ muhalefet arasında siyasi kriz de sürüyor. Herhangi bir politik çözüm öngörülmediği için politik krizin derinleşerek ülke geneline yayılmasından endişe ediliyor.



Öte yandan Brezilya'da bulunun İspanya başbakanı Mariano Rajoy dün Venezuela'daki krizin çözümü için seçim yapılmasını istedi. Sağ muhalefetin talepleri arasında erken seçim yapılması da bulunuyor.



24 günde 23 kişi öldü



Başkan Maduro döneminde muhaliflere karşı güç kullanımı arttı. Şubat-Haziran 2014 tarihleri arasında 43 kişi ve son 24 günde ise 23 kişi gösterilerde yaşamını yitirdi.



Protestolar Başkan Maduro'nun pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine yeniden başlamıştı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, bir buçuk yıldır uyardığı Meclis'in yetkilerini Mart 2017'de anayasaya uymadığı gerekçesiyle elinden almıştı. Muhalefet kararı darbe olarak nitelemiş ve Maduro yanlısı olarak tanımladıkları Yüksek Mahkeme'nin bu kararının, diktatörlük kurma girişiminin bir parçası olduğunu savunmuştu. Mahkeme kararını 3 gün sonra geri alsa da 3 hafta süren gösterilerde 4 kişi ölmüştü. - Madrid