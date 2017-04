Venezuela'da 'Tüm Protestoların Anası' Düzenlenecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde devam eden hükumet karşıtı gösterilerden Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.



Washington'ı kendilerine karşı darbe hazırlığında olmakla suçlayan Maduro, muhalifler tarafından ilerleyen saatlerde düzenlenecek dev eylem öncesi güvenlik güçlerinin görev başında olacağını söyledi.



Kabinesine mensup bakanlarla birlikte televizyonda canlı yayında konuşan Nicolas Maduro, "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Venezuela'da bu akşam saat 9'u 10 gece darbe kalkışması ilan edildi" ifadelerini kullandı.



Maduro ayrıca, Bolivar Devrimi milislerinin sayısının 100 binden 500 bine çıkarılmasına yönelik planı onayladığını açıkladı.



Maduro, "Milislerin gerektiği şekilde eğitileceğinin ve kalıcı intikallerinin sağlanacağının güvencesini veriyorum. Böylece bu milisler, komşularını, topraklarını ve devletlerini savunabilirler. Bu girişimimizin amacı sahillerimiz, nehirlerimiz, ormanlarımız, şehirlerimiz ve kasabalarımızı yayılmacı bir müdahaleden korumaktır" dedi.



Karakas yönetimi bu kararla, 2008 yılında eski lider Hugo Chavez'in 'iç ve dış tehditlere karşı' oluşturduğu Bolivarcı milislere silah dağıtarak ülke genelinde çeşitli savunma alanlarına yerleştirecek.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, iki hafta önce Kongrenin yetkilerinin elinden alınması yönünde karar vermiş ardından hükumet karşıtı protestolar patlak vermişti.



Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı.



Öte yandan geçen hafta muhalif lider Henrique Capriles'e 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi gerginliği had safhaya çıkarmıştı.



Bu arada muhalefet gün içerisinde ülke çapında 'tüm protestoların anası' olarak adlandırılan dev protesto gösterileri düzenleyecek.



21 EX PRESIDENTS condemned REPRESSION in VENEZUELA & alerted on protest planned by Opposition for #19A https: //t.co/Apgd1jHs5B pic.twitter.com/LHb71XeGPc— Peter Darwin (@scotchnutz) April 18, 2017



Auteur: euronews-tr



Tags: protestoların Latin Amerika düzenlenecek Güvenlik anası Washington tüm Nicolás Maduro Gösteri Venezuelada Venezuela Gepost: 19 april 2017