Venezuela'da 'Tüm Protestoların Anası' Düzenlendi: Yüz Binler Sokağa Çıktı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ülke genelinde gerginlik had safhada. Venezuela Yüksek Mahkemesi, iki hafta önce Kongrenin yetkilerinin elinden alınması yönünde karar vermiş ardından ülke çapında hükümet karşıtı büyük gösteriler patlak vermişti. 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

MUHALİF LİDERE SİYASİ YASAK

Yaşanan olayların ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Öte yandan muhalif lider Henrique Capriles'e 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi olayların büyümesine neden olmuştu.

DEVLET BAŞKANI ABD'Yİ SUÇLADI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde devam eden hükumet karşıtı gösterilerden Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Washington'ı kendilerine karşı darbe hazırlığında olmakla suçlayan Maduro, muhalifler tarafından ilerleyen saatlerde düzenlenecek dev eylem öncesi güvenlik güçlerinin görev başında olacağını söyledi.

BOLİVAR DEVRİMİ MİLİS SAYISINI 500 BİNE ÇIKARDI

Kabinesine mensup bakanlarla birlikte televizyonda canlı yayında konuşan Nicolas Maduro, "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Venezuela'da bu akşam saat 9'u 10 gece darbe kalkışması ilan edildi" ifadelerini kullandı. Maduro ayrıca, Bolivar Devrimi milislerinin sayısının 100 binden 500 bine çıkarılmasına yönelik planı onayladığını açıkladı.

ONBİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAKLARA ÇIKTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto eden muhalifler ülke çapında 'Tüm protestoların anası' olarak adlandırılan dev protesto gösterileri düzenledi. Binlerce gösterici sokaklarda güvenlik güçleriyle çatıştı. Olaylarda ölü ya da yaralı sayısına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Ülkede düzenlenen gösterilerden görüntüler:





