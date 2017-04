Venezüela'da Siyasi Tutuklular İçin Protesto Gösterisi

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükumete karşı olduğu gerekçesiyle tutuklanan aktivist Leopoldo Lopez'in serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlendi.



Başkent Caracas'ta Ramo Verde Hapishanesi önünde toplanan göstericiler hükumete karşı muhalefet edenlere yapılan zulme karşı tepkiliydi.



Hapse atılan muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori vrdiği röportajda "Leopolodo'yu kimseyle görüştürmüyorlar. Şu anda kendisi tecrit edilmiş ve onu ziyaret edemiyoruz ve ne zaman edebileceğimizi de bilmiyoruz. Aylardır Leopoldo'dan haber alamadık. Avukatları her gün geliyor ama görüştürmüyorlar. Leopoldo, ordu yani Nicolas Maduro rejimi tarafından tecrit edildi" diye konuştu.



Sea of protestors headed to #RamoVerde prison to demand freedom for leopoldolopez and other #Venezuela political prisoners. pic.twitter.com/hRnl5fKQUU— Antonio Mora (AMoraTV) April 29, 2017



Venezüela halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeyi diktatörlüğe götüren bir yola soktuğu gerekçesiyle protesto ediyor.Venezuela Yüksek Mahkemesi, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'e 15 yıl boyunca devlet başkanlığına seçimlerine katılma yasağı getirmişti. Ülkede son bir ayda hükumet karşıtı yapılan gösterilerde 28 kişi hayatını kaybederken 1300 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



