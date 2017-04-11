Venezuela'da Siyasi Mücadele Şiddetleniyor





Venezuela'da ekonomik krizle alevlenen Başkan Nicolas Maduro karşıtı gösteriler ülkeyi savaş alanına çevirdi.



Farklı kentlerde pazartesi günü sokağa çıkan göstericiler Başkan Maduro'nun görevi bırakması için çağrı yaptı. Yollara barikat kuran göstericiler başkent Karakas'a giden ana yolu trafiğe kapatınca polis müdahalesi başladı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile birçok kente yayılan gösteriler dağıtıldı.



Muhaliflerin yoğun baskısı altında bulunan Başkan Maduro ise Küba'da ALBA toplantısında ülkedeki olaylardan Washington yönetimini sorumlu tuttu:



"Venezuela'da şu anda bir darbeyle karşı karşıyayız ve tabii ki yeniyoruz. Ancak kalkışma, ABD'nin çıkarlarına bağlı olan oligarşik yapıdan geliyor. "



Başkan Maduro'nun görevi bırakmasını isteyen muhalefet, 19 Nisan'da 'tüm protestoların anası' olarak adlandırdıkları dev bir eylem gerçekleştireceklerini ilan etti.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Siyaset şiddetleniyor Venezuela mücadele Nicolás Maduro Ayaklanmalar ve kargaşalar Gösteri Polis şiddeti Venezuelada siyasi Gepost: 11 april 2017