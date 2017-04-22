Venezuela'da Protestolarda Ölenler İçin Sessiz Yürüyüş

Venezuela'da son haftalarda hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş düzenlendi.





Başkent Caracas'ta binlerce kişinin katıldığı sessiz yürüyüşte, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümete karşı düzenlenen gösterilerde 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi protesto edildi.





Beyaz tişörtler giyen ve kollarına siyah bantlar bağlayan protestocular, ellerinde taşıdıkları dövizlerde Maduro'yu suçlayan ifadeler kullandı.



Kongre Başkan Yardımcısı Freddy Guevara, yürüyüşte yaptığı konuşmada, "Bizim savunduğumuz nedenler için mücadele ederken öldürülen insanlar olduğunu unutmamalıyız. Eğer onlar bunun için öldüyse bizim dinlenme hakkımız yok." dedi.



Guevara, Caracas'ta haftalardır süren protestolarda ilk kez varlıklı kesimin yaşadığı kentin doğusundan, yoksulların ikamet ettiği batı tarafına herhangi bir polis müdahalesiyle karşılaşmadan geçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Berlin duvarı geçildi." ifadesini kullandı.



Venezuela'da geçen ayın sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi gözaltına alındı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı, ülkedeki tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararı almıştı.



Muhalefet, Yüksek Mahkemenin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.