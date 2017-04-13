Venezuela'da Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı yapılan protesto gösterilerinde ölü sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.



Venezuela'nın batısındaki Barquisimeto kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerine katılan 14 yaşındaki Brayan Principal ile 36 yaşındaki bir kişinin vurularak öldüğü açıklandı. Daha önce Carrizal kentindeki protesto gösterilerinde ise 19 yaşındaki Jairo Ortiz, 11 Nisan'da ise 20 yaşındaki Daniel Quliz hayatını kaybetmişti. Yaşanan protesto gösterilerinde ise onlarca kişi yaralanmış, 100 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldı kararla Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Bunun üzerine muhalefet, bu kararı eleştirerek, ülkenin diktatörlüğe giden bir yola girdiğini belirterek, Venezuela'da halk protesto gösterilerine başlamıştı. Tepkilerin ardından mahkeme kararını geri çekmişti. Venezuela halkı ise erken seçim istiyor ve protesto gösterileri sürmeye devam ediyor.



(İHA)