Venezuela'da Muhalif Liderin Siyasetten Men Edilmesi Protesto Ediliyor





Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Henrique Capriles'in siyasetten men edilmesi hali hazırda süren hükümet karşıtı gösterileri alevlendirdi. Başkent Caracas'ta sokağa inen bazı protestocularla



polis arasında çatışma çıktı.



Bir diğer tarafta ise kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edilen muhalif lider, hiçbir kararın kendisini durduramayacağını söyledi:



"Bu karar sadece halkın umutlarını kırmak ve moral bozmak için, olay benim aday olmam ya da cumhurbaşkanı seçilmem değil. Bizim davamız Venezüella ile ilgili. Ülkemizi değiştirmek için savaşacağız"



2012 ve 2013'teki başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan ancak her iki seçimi de kazanamayan Capriles, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için referandum isteyen siyasilerin başında geliyor.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla, Kongre'nin, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle yasama organının yetkilerini üzerine almış; fakat gelen tepkiler nedeniyle üç gün sonrasında geri adım atmıştı.



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Tags: Muhalefet Venezuelada Caracas liderin ralli men ediliyor protesto Nicolás Maduro edilmesi Polis şiddeti muhalif Venezuela siyasetten Gepost: 09 april 2017