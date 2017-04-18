Venezuela'da Milis Sayısı Artırılıyor

Hükümet karşıtı protestolara sahne olan Venezuela'da milis sayısının artırılmasına karar verildi.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Milislerin kurulmasının 7. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkedeki milis sayısının 100 binden 500 bine çıkarılmasına yönelik planı onayladığını açıkladı.



Maduro, "Milislerin gerektiği şekilde eğitileceğinin ve kalıcı intikallerinin sağlanacağının güvencesini veriyorum. Böylece bu milisler, komşularını, topraklarını ve devletlerini savunabilirler. Bu girişimimizin amacı sahillerimiz, nehirlerimiz, ormanlarımız, şehirlerimiz ve kasabalarımızı yayılmacı bir müdahaleden korumaktır." dedi.



Yeni kararla hükümet, 2008'de Devlet Başkanı Hugo Chavez'in iç ve dış tehditlere karşı silahlı kuvvetlere yardımcı olmaları amacıyla kurduğu Bolivarcı Milislerin her yeni mensubuna tüfek vererek ülkenin 24 eyaletindeki çeşitli savunma alanlarına yerleştirecek.



Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet bu kararın ülkeyi dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.



Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay hükümetleri yaptıkları yazılı açıklamada, Venezuela'da hükümetin ve muhalefetin düzenleyeceği yürüyüşlerle ilgili taraflara itidal çağrısı yapmıştı.



Açıklamada, Venezuela hükümetinden, bu ülkede yaşanan ve "tüm bölgeyi etkileyen" siyasi krizin çözümü için seçim takvimi belirlemesi istenmişti.