Venezuela'da Maduro Yanlıları 1 Mayıs'ta Gövde Gösterisine Hazırlanıyor (2)

Venezuela'da şiddet ortamı sürerken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da 1 Mayıs'ta dev bir işçi bayramı kutlamasıyla gövde gösterisine hazırlanıyor.



Maduro dün yaptığı açıklamada "Gelecek 1 Mayıs'ta işçi sınıfının seyrini değiştirecek tarihi bir çağrı yapacağım" dedi ve taraftarlarına şöyle seslendi:



"MUD ( Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından yapılacak herhangi bir genel greve karşı fabrikalarda, iş yerlerinde sokaklarda onları yenmek için hazır olalım."



Protestolar Başkan Maduro'nun televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine yeniden başlamıştı.



İspanyol basınında yayımlanan haberlere göre, Venezuela'daki çatışmalar nedeniyle, aralarında Norveçli Statoil ve İspanyol Repsol gibi petrolcülerin de bulunduğu birçok uluslararası şirket, ülkedeki yabancı çalışanlarının sayısını azalttı. - Madrid