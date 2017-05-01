Venezuela'da Maduro'nun Krize Cevabı: Asgari Ücrete Yüzde 60 Zam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugünden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 60 zam yapılması için talimat verdi.



Yiyecek yardımları da dahil edildiğinde Venezuela'nın en düşük ücretli kesimi bu artışla birlikte evine ayda 200 bin bolivar, yani 50 dolardan az bir kazanç götürebilecek.



Bu, bu yıl Maduro'nun emriyle yapılan üçüncü asgari ücret artışı oldu. Kararın esas olarak kamu çalışanları ve askerlerin maaşlarını etkilemesi bekleniyor.



Asgari ücreti artırma kararı bir aydır devam eden hükümet karşıtı gösterilerden sonra alındı.



Devlet Başkanı Maduro'nun elindeki yetkileri güçlendiren mahkeme kararlarından sonra 1 Nisan'da sokaklara dökülen hükümet karşıtları seçime gidilmesini talep ediyorlardı.



Çeşitli kentlerde düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetti.



Gözlemciler hem hükümet yanlıları, hem de hükümet karşıtlarının sokağa çıkacağı 1 Mayıs gösterilerinde de gerginliğin devam etmesinden kaygı duyuyorlar.



Papa Françesco, Maduro hükümetiyle muhalifler arasında arabuluculuk yapmayı önermiş ancak muhalifler bu teklifi reddetmişti.



Muhalefet liderleri, devlet başkanının 'bir diktatörlük kurduğunu' söylüyor ve ekonomik krizdende hükümetin sorumlu olduğunu ifade ediyorlar.



Milyonlarca Venezuelalı işçi için asgari ücrete yapılan yüzde 60'lık zam da pek sevindirici olmayabilir. İşçilerin alım gücü Venezuela para biriminin değer kaybetmesi yüzünden çok düştü. Hükümeti eleştirenler, bu adımın enflasyonu daha da körüklemekten başka bir işe yaramayacağını söylüyorlar.





Venezuela şu anda dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre bu yıl enflasyonun yüzde 720'yi bulabileceği söyleniyor.



Son günlerde geleneksel olarak Maduro yanlısı olarak bilinen mahallelerin halkı bile yürüyüşlere katılmaya başladı.