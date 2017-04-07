Venezuela'da Maduro Karşıtları Yine Sokaktaydı





Venezuela'da hükümet karşıtları yine sokaktaydı. Muhalefetin çağrısıyla başta başkent Caracas olmak üzere sekiz kentte bir araya gelen yüz binlerce kişi, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden sorumlu tuttukları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto etti. Caracas'taki gösterilerde eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı.



Hükümet karşıtları aynı zamanda kongrenin yetkilerinin elinden alınması yönündeki karara imza atan Yüksek Mahkeme yargıçlarının görevden alınması çağrısında bulundu.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla Kongrenin mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediğini ileri sürerek yasama organının yetkilerini kendi üzerine almış; gelen tepkiler üzerine ise kararı geri çekmişti.



Öte yandan başkentte ayrıca hükümet yanlıları da Maduro'ya destek gösterisi düzenledi.



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Tags: sokaktaydı Maduro Nicolás Maduro Gösteri yine Venezuelada Venezuela karşıtları Gepost: 07 april 2017