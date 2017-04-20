Venezuela'da Maduro Karşıtı Protestolarda 3 Kişi Öldü

Venezuela'da sular durulmuyor. Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya karşı yapılan protesto gösterilerinde iki sivil bir asker olmak üzere üç kişi öldü.



Başkan Maduro'nun pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine başkent Karakas'ta yaklaşık 100 bin kişi sokağa çıktı. Kentin pek çok yerinde hükümet güçleri ile çatışmaların yaşandığı protesto gösterilerinde 23 yaşındaki gösterici Paola Ramírez vücuduna, 18 yaşındaki Carlos José Moreno ise kafasına isabet eden bir kurşun ile öldü. Akşam saatlerinde ise 35 yaşındaki bir askerin gösteriler sırasında yaşamını yitirdiği duydurdu.



Merkez sağda yer alan Önce Adalet Partisi'nin lideri ve Miranda eyalet valisi Henrique Capriles, yürütmenin protestolara gösterdiği tepkiyi "baskı" olarak niteledi ve bugün de protestoların devamı için çağrıda bulundu.



Yargı Meclis'in yetkilerini elinden almıştı



Göstericiler erken seçim yapılmasını, 2014"den beri tutuklu olan Karakas eski belediye başkanı Chacao Leopoldo López de dahil olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması, gıda ve ilaç sıkıntısının hafifletilmesi için bir insani yardım koridorunun oluşturulmasını ve meclisin tanınmasını istiyorlar.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, bir buçuk yıldır uyardığı Meclis'in yetkilerini Mart 2017'de anayasaya uymadığı gerekçesiyle elinden almıştı. Muhalefet kararı darbe olarak nitelemiş ve Maduro yanlısı olarak tanımladıkları Yüksek Mahkeme'nin bu kararının, diktatörlük kurma girişiminin bir parçası olduğunu savunmuştu. Mahkeme kararını geri almak durumunda kalsa da 3 hafta süren gösterilerde 4 kişi ölmüştü.



Ekonomisi giderek kötüleşen ülkede aynı zamanda uzun zamandır hükümet ve ABD destekli sağ muhalefet arasında siyasi kriz de sürüyor.



Görüntü Dökümü:



- Gösterilerden görüntü



- Protestocular yol boyunca ilerliyor



- Kalabalık sloganlar - Madrid