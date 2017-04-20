Venezuela'da Kriz Büyüyor

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gerçekleştirilen geniş çaplı protesto gösterilerinde 3 kişi hayatını kaybetti.



Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gelen on binlerce kişi başkent Caracas sokaklarına akın etti. Hükümet ve Maduro karşıtı slogan atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Protestocular cezaevindeki muhalefet liderinin serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesini talep ederken, Maduro ise polise, dükkanlara saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor. En az 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, muhalefet lideri Henrique Capriles daha fazla protesto gösterisi gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.



Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan son olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Başkent Caracas'ta bir genç ile ülkenin Kolombiya sınırında bulunan San Cristobal'da bir kadın vurularak öldürüldü. Başkentin güneyinde de bir muhafız hayatını kaybetti.



Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen yıllardır yüksek enflasyon, suç artışı ve gıda kıtlığıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolar, ülkenin ikinci bağımsızlık günü olarak tanımlanıyor. Seçimlerin 2018'e kadar yapılması öngörülmezken, muhalefet ülkenin çökme noktasına geldiğini ifade ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkede yüzde 700 enflasyon artışı beklendiğini açıkladı. - KARAKAS