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Venezuela'da Kongre Liderinden Wall Street'e Çağrı
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Venezuela'da Kongre Liderinden Wall Street'e Çağrı

Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongre Başkanı Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hükmetine borç vermeyin.

Venezuela'da Kongre Liderinden Wall Street'e Çağrı

Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongre Başkanı Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hükmetine borç vermeyin." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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