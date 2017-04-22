Venezuela'da Kongre Liderinden Wall Street'e Çağrı
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongre Başkanı Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hükmetine borç vermeyin.
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongre Başkanı Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hükmetine borç vermeyin." dedi.
Kaynak: Dunya.com
-
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
-
9 yıldır inin cinin top oynadığı AKM'de, 58 kişi akşama kadar oturuyor
-
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
-
PTT'den çok önemli uyarı: Mailleri açmayın
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Çıplak fotoğrafın ardından, hiçbir şey olmamış gibi davrandı