Venezuela'da Kongre Liderinden Wall Street'e Çağrı

Venezuela'da hükümet karşıtı sokak gösterileri sürerken, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongrenin Başkanı Julio Borges, dünyanın önde gelen küresel bankalarının yöneticilerine mektuplar göndererek, mali kriz içindeki hükümete kredi açmamalarını ve nakit desteği vermemelerini istedi.



Borges, uluslararası bankerlere yazdığı 10'dan fazla mektupta, Kongrenin bir süre önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini, meclisin onayı olmadan borç senedi yayınlamaktan alıkoyan düzenleme çıkardığını hatırlatarak, bu koşullarda herhangi bir kurumun hükümete kurtarma yardımı veya nakit desteği sağlamasının,"diktatörlük eğilimlerine" destek anlamına geleceğini söyledi.



Maduro hükümetinin, mevcut döviz açığını merkez bankasındaki altın rezervlerini kullanarak kapatmaya çalışacağını ifade eden Borges, Deutsche Bank Üst Yöneticisi John Cryan'a yazdığı mektupta, "(Hükümetle) Bu tür bir altın takasına girişirseniz, uluslararası toplumun diktatöryel eğilimlerini kınadığı bir yönetimi onaylamış olursunuz." ifadelerini kullandı.



Venezuela'da son üç haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi gözaltına alındı.



Hükümetin kontrolündeki Venezuela Yüksek Mahkemesinin, 31 Mart'ta aldığı kararla Kongrenin yetkilerini üzerine alması, protestoların fitilini ateşleyen olay olmuştu. Mahkeme, tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etse de, gıda ve temel yaşam malzemesi kıtlığıyla ekonomik sıkıntılar, halkın tepkisinin sürmesine sebep olmuştu.