Venezuela'da Kanser İlacı Krizi

Venezuela'da özellikle kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılan ilaçların tedarik edilmesinde güçlük çekildiği bildirildi.



Venezuela'da yayın yapan La Verdad gazetesinin haberinde, kanserli çocukların tedavisinde kullanılan ilaçların temininin uzun sürmesi nedeniyle ülke genelinde kriz yaşandığı belirtildi.



Venezuela'daki sağlık merkezlerinde kanser tedavisi gören çocuklara verilmesi gereken günlük dozun sadece yarısının verilebildiği ifade edildi.



Lösemili Çocuğu Olan Ebeveynler Derneği üyesi Auribel Colina, lösemili kızının tedavisi için gerekli ilaçların tedarikinde en az üç haftalık gecikme yaşandığını, kendi kızının tedavi gördüğü sağlık merkezindeki 20 hasta için yeterli ilaç bulunamadığını söyledi.



Colina, tedavi merkezinde çocuklarına ilaç bulamayan ebeveynlerin ilaçları tedarik etmek için karaborsadan yüksek fiyatla ilaç bulmak için çabaladıklarını vurguladı.



Merkezde ilaç alabilmek için en az 200 hastanın sırada beklediği öne sürüldü.



Ülkedeki ilaç kriziyle başa çıkmak için bazı vakıfların bağışta bulunduğu ancak krizin çözülemediği kaydedildi.



Venezuela Sağlık Bakanlığı yetkilisi Richard Hill, sıkıntının kanser ilaçlarının tedarikinde görüldüğünü, diğer ilaçlarla ilgili sorun olmadığını belirtti.