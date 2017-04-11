Venezuela'da Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasını isteyen binlerce kişi gösterilerine devam etti.



Caracas'ta Maduro'nun istifasını ve seçime gidilmesini talep eden binlerce göstericiye polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Venezuela bayrakları ve Maduro karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, gazdan etkilenmemek için yüzlerini kapattı. Protestocular zaman zaman polise taş attı.



Elinde "Diktatörlüğe hayır" pankartı taşıyan 67 yaşındaki Maria Guedez, "Bu insanlara, onları istemediğimizi söylemek için sokağa çıkmalı ve savaşmalıyız." dedi.



Güvenlik gerekçesiyle birçok metro istasyonun kapatıldığı şehirde yürüyerek toplanan halk, polisin kullandığı biber gazı ve plastik mermilerden etkilendi.



Ülkenin popüler şarkıcılarından "Nacho" olarak bilinen Miguel Ignacio Mendoza da gazdan etkilendi. Nacho, "Polis şiddeti medyanın uydurması değil. Bunu ispatlamak için buradayım." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Nestor Reverol, 18 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, ülke çapında güvenlik güçlerinin görevlendirilmeye devam edeceğini bildirdi.



Ayrıca Reverol, "Bolivarcı hükümet, halkımızın huzur ve refahını sağlama taahhüdüne bağlığını koruyor." diye konuştu.



Muhaliflerin yoğun baskısı altındaki Devlet Başkanı Maduro, Latin Amerika'daki sol koalisyonların oluşturduğu toplantıya katılmak için bulunduğu Küba'da, gösterilerden Washington yönetimini sorumlu tutarak, "Venezuela'da şu anda bir darbeyle karşı karşıyayız ve tabii ki yeniyoruz. Ancak kalkışma, dış mihrakların çıkarlarına bağlı olan oligarşik yapıdan geliyor." dedi.



Kongre Başkanı Julio Borges, "Venezuela'da barış olacak, tek yol bu." açıklamasında bulundu.



Sosyalist Parti Lideri Diosdado Cabello da sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, muhalefet üyelerini kastederek, "Barış isteyen çoğunluğa, şiddet ve terör dayatanlar hukuk karşında eylemlerinin sonuçlarına katlanmalıdır. Dokunulmazlık bir yere kadar." ifadesini kullandı.



Muhalefet, ülkede insanların aileleriyle vakit geçirdiği Paskalya haftasında, "Plaj planlarınızı bir taraf bırakıp hükümete baskı uygularken biraz güneşlenin." çağrısında bulunmuştu.



Muhalefet lideri Henrique Capriles'e, cuma günü verilen 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararı hafta sonu protesto edilmişti. Protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.



Capriles, ülkede devam eden hükümeti protesto gösterilerinin arkasındaki isim olarak görülüyor.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla, Kongrenin, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle yasama organının yetkilerini üzerine almıştı.



Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunurken, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.