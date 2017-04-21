Venezuela'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor





Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününe girdi.



Başkent Caracas'ta protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi sık sık polisle karşı karşıya geldi.



Gösterilere öncülük eden tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori, eylemleri sürdürmek için kararlı olduklarını belirtti:



"Dimdik ayaktayız. Evlerimizden büyük bir güç ve inançla çıkıyoruz. Çünkü anayasal ve üniversal haklarımız için mücadele ediyoruz. Nicolas Maduro rejimi toplanmamıza bile izin vermiyor. Batı Caracas'ın asker tarafından kontrol altına alınmasını istiyoruz."



Tintori, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla müzakere edilmesine karşı, ancak diğer bir muhalif lider Henrique Capriles hükümetin ikna edilmesi için görüşmeye açık olduğunu duyurdu.



Gösteriler sırasında iki eylemci yaşamını yitirmişti.



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Tags: sürüyor hükümet karşıtı gösteriler Nicolás Maduro Gösteri Venezuelada Venezuela Gepost: 21 april 2017