Venezuela'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor
Venezuela'da geçen ay sonunda başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilerde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti.
Venezuela'da geçen ay sonunda başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilerde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com
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