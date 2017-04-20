Venezuela'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Venezuela'da geçen ay sonunda başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilerde son 24 saatte 3 kişi öldü.



Yetkililer, dün geceden bu yana şiddetlenen gösterilerde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başkent Caracas yakınlarında göstericilere müdahale eden Milli Muhafız çavuşunun vurularak öldürüldüğünü, bir albayın da yaralandığını açıkladı.



Carlos Romero (17) adlı çocuk dün akşam arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra yürüyerek eve giderken vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Romero'yu milislerin vurduğu öne sürülmüştü.



San Cristobal kenti Belediye Başkanı Patricia Gutierrez de yaptığı açıklamada protestoya katılan 23 yaşındaki Paola Ramirez'in vurularak öldürüldüğünü dile getirmişti.



Son 24 saatte hayatını kaybeden 3 kişiyle gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Başkent Caracas'ta protestolarını gece geç saatlere kadar sürdüren göstericiler, güvenlik güçlerine karşı barikat kurmak için sokak tabelaları ve reklam panolarını sökmüş daha sonra polisin, taş ve molotofkokteyli atan göstericilere, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmesiyle çatışma çıkmıştı.



Eski devlet başkanı adaylarından, muhalefet lideri Henrique Capriles, gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, protestoların süreceğine işaret ederek, "Yarın aynı yerde, aynı saatte görüşeceğiz çünkü demokrasi mücadelemiz sona ermedi." demişti.



Diğer yandan, hükümet karşıtı protestoların birkaç blok ötesinde kırmızı tişörtlü Maduro destekçileri sessiz bir yürüyüş düzenlemişti. Maduro, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kısa sürede seçim yapılması ihtimalinin "kaygı verici" olduğunu söyleyerek "Onlar bugün şiddet yoluyla gücü almaya kalkıştı ve biz onları yeniden bozguna uğrattık." ifadesini kullanmıştı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı.



Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.