Venezuela'da Gösterilere Yine Kan Bulaştı





Venezuela'da dördüncü haftasına giren hükumet karşıtı gösterilere yine kan bulaştı.



Ülkenin değişik yerlerindeki protestolar sırasında en az 3 kişi hayatını kaybetti.



Ölenlerin, silahlı kişilerce yakın mesafeden hedef alındıkları belirtildi.



Olaylar sırasında en az 7 kişi de yaralandı.



Ülkede gösterilerin başladığı nisan başından bu yana 26 kişi hayatını kaybederken 800 kişi gözaltına alındı.



Polisin müdahale ettiği gösterilerde zaman zaman protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.



Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Birçok şehirde Nicolas Maduro yönetimine karşı oturma eylemleri başlatıldı.



Başkent Karakas'ta binlerce gösterici çok sayıda cadde ve sokağı trafiğe kapattı.



Hoy le demostramos al mundo el talante organizado de un pueblo que no aguanta más humillaciones del régimen #VzlaNoQuiereMásDictadura pic.twitter.com/aNMWZa3xqJ— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) April 25, 2017



Bir kadın protestocu tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



"Yorulduk artık. Burada bir gelecek yok, gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Bu kriminal rejim yüzünden daha fazla şiddet ve daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz ve tüm bunlara son vermenin tek yolu da sokaklarda pasif protestolara devam etmektir"



Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun diyalog başlatma çağrısına olumsuz yanıt verdi.



Muhalefet ayrıca acilen genel seçime gidilmesi çağrısında bulundu.



Kongre Başkan Vekili, Maduro'nun müzakereleri kullanarak muhalefeti bölmeyi, pasifize etmeyi ve bu yolla zaman kazanmayı amaçladığını söyledi.



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Tags: bulaştı kan gösterilere Nicolás Maduro Ayaklanmalar ve kargaşalar Yangın yine Venezuelada Venezuela Gepost: 25 april 2017