Venezuela'da Eski Muhalif Lider Rosales'e Özgürlük





Venezuela'da hükümet, aralarında eski muhalif lider Manuel Rosales'in de bulunduğu 6 siyasi hükümlünün mahkumiyetini sonlandırdı.



2006'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Hugo Chavez'e karşı yarışan Rosales, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 15 Ekim 2015'te tutuklanmış, yaklaşık bir sene gözaltında tutulduktan sonra 19 Ekim 2016'da ev hapsine mahkum edilmişti.



Rosales ile serbest bırakılan diğer 5 mahkumun ise 2014 yılındaki protestolara katıldıkları sırada tutuklandığı belirtildi.



Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede en yaygın kullanılan banknot olan 100 Venezuela bolivarının 20 Ocak tarihine kadar kullanmaya devam edileceğini açıkladı.



Maduro Kolombiya sınırındaki kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla 100 bolivarlık banknotları tedavülden kaldıracaklarını açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: eski Venezuelada İnsan Hakları Cezaevi Nicolás Maduro lider özgürlük Rosalese muhalif Venezuela Bozulma Gepost: 01 januari 2017