Venezuela'da Enflasyon Yüzde 475!





Venezuela'da hükümetin tanıttığı 500 ve 20 bin bolivarlık banknotlar dolaşıma sokuldu.



Ekonomideki kötü gidişin önüne geçmek için en çok kullanılan banknotlardan 500'lük bolivarlar tedavülden kaldırılmıştı.



Yeni banknotların kullanıma sokulmasından sonra ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu.



Halk yeni değişikliğin ekonomideki kötü gidişatı değiştirmeyeceğini düşünüyor:



"Bizim yaptığımız aslında daha çok parayı kullanıma sokarak enflasyonu yükseltmek. Gittikçe kötüleşen ekonomik durum iyileşmeyecek. Sokakta daha fazla kağıt para daha yüksek enflasyon ve paranın değerinin düşmesi anlamına geliyor."



100 bolivarlık banknotların tedavülde kaldırılacağı son tarih üçüncü kez uzatıldı.



Bu arada IMF, mevcut politikalarla ülkede enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 1,660'a yükselebileceği uyarısında bulundu.



Venezuela'nın 1 Ocak itibariyle enflasyonu yüzde 475 olarak açıklandı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Ekonomik kriz Venezuelada 475 yüzde Venezuela enflasyon Gepost: 17 januari 2017