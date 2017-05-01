Venezuela'da Asgari Ücrete Yüzde 60 Zam

Ekonomik ve politik krizden dolayı şiddet ortamının bir türlü yatışmadığı Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro asgari ücretin ve emekli maaşlarının yüzde 60 oranında arttırıldığını duyurdu. Kararın ülkedeki şiddet ortamının yatışmasına katkı sağlaması bekleniyor.



Başkan Maduro dün televizyonda katıldığı bir programda kararın 1 Mayıs İşçi Bayramından itibaren geçerli olacağını söyledi. Maduro ayrıca gıda yardımlarının da doğrudan çalışanların hesabına yatırılacağını açıkladı.



Asgari ücret ve emekli maaşları 8 Ocak 2017'de de zam görmüştü. ABD destekli sağ muhalefet ise yapılan bu zammın ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştireceğini savunmuştu.



Ülkede son 1 ayda sağcı göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 26 kişi ölmüş, yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.



Venezuela içinde bulunduğu ekonomik kriz yüzünden zorluk çekiyor. Halkın ilaç ve temel gıda ürünlerine erişimi kısıtlı. Enflasyon ülkede hiç görülmediği kadar yüksek.



Hugo Chavez 1999'da devlet başkanı olduğunda ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrolü ulusallaştırmış ve buradan elde edilen geliri sağlık, gıda, konut ve eğitim gibi alanlara aktarmıştı. Ülkede genel olarak ücretler yükselmiş olsa da ekonomik dayanak petrol ihracatı olduğundan özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinde dışa bağımlılık sürmüştü. Ancak petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomi çıkmaza girmiş ve bu durum beraberinde gıda krizini getirmişti. Ekonomi kötüleştikçe ABD destekli merkez sağ politik hükümet üzerine politik baskısını arttırmış, hükümet ve sağ muhalefet arasındaki siyasi kriz derinleşmişti. - Madrid