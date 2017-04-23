Venezuela Bugün "Sessiz"

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı yaklaşık 3 haftadır süren şiddetli gösteriler bugün yerini sessiz bir anmaya bıraktı. Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından yapılan çağırı üzerine protestocular gösterilerde ölenleri anmak amacıyla bugün şiddetsiz ve sessiz bir biçimde sokağa çıktı. Ancak bu sessiz protestonun asıl amacının Maduro'nun şiddet kullanmayan protestoculara tahammülünü ölçmek olduğu konuşuluyor.



Sessiz protesto başkent Karakas'ın 20 farklı noktasından başladı. Yürüyüşün final noktası olan Venezuela Piskoposluk Konferans (CEV) binasında çıkan bazı yollar güvenlik güçlerince tutulmuş olsa da göstericiler dini merkeze ulaşarak protestolarda ölenler için dua etti. Yürüyüş halen devam ediyor.



Öte yandan ülkenin iç bölgelerinde de göstericiler sokaklara barikatlar kurmaya başladı.



ABD ise bugün Venezuela hükümetinden protestolarda ölenler için adil ve şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesini talep ederek ülkedeki insan hakları ihlallerinin sorumlularının bulunmasını istedi. ABD'nin Venezuela'da Maduro'ya karşı sağ partileri desteklediği biliniyor.



3 haftada 20 kişi öldü



Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı 3 haftadır süren gösteriler de toplamda 20 kişi öldüğü açıklandı.



Cuma sabahına karşı süren gösteriler sırasında bazı dükkanlar yağmalanmış ve yağma sırasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Venezuela devlet başkanı Nicolás Maduro ise saldırılardan ve ölümlerden muhalefet partilerini, muhalefet ise Maduro'yu sorumlu tutmuştu.



Protestoların Başkan Maduro'nun pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine şiddetlenmişti. - Madrid