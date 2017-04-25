Venezuela Başsavcısından "Şiddeti Durdurun" Çağrısı

Venezuela'da dördüncü haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı sayısı artarken, Başsavcı Luisa Ortega Diaz taraflara şiddeti durdurma çağrısında bulundu.



Gösteriler esnasında 26 kişinin öldüğünü, 400'den fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını belirten Başsavcı Diaz, ülkedeki tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yaptı.



Yaşanan ölümlerin sorumlularından hesap sorulacağına dair söz veren Diaz, daha fazla can kaybı yaşanmaması için hem hükümetin hem de protestocuların "çatışmanın tonunu düşürmeye" çalışması gerektiğini vurguladı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi 31 Mart'ta mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Kongre'sinin yetkilerini üzerine almıştı. Mahkeme tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da geri çektikten sonra bu kez 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması yönünde bir karar almıştı. Muhalefet, Yüksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe götürecek dönüşü olmayan bir yola soktuğunu savunmuş, halk tepkisini göstermek üzere sokaklara dökülmüştü.