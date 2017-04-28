Venezuela Amerikan Devletleri Örgütü'nden Çekiliyor

Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) çekilme kararı aldı. İstifa mektubu dün devlet başkanı Nicholas Maduro'nun emriyle organizasyonu ulaştırıldı. OAS'ın Venezuela'nın durumunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor. OAS göstericilere sert müdahale edildiği gerekçesiyle Maduro'yu eleştirirken, Maduro ise organizasyonu ABD yönetiminde Venezuela'da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasını desteklemekle suçluyor.



"Asla geri dönmeyeceğiz"



Başkan Maduro bu kararı "emperyalist müdahaleciliği boşa çıkarmak için dev bir adım" olarak değerlendirdi. Maduro şöyle dedi: "Venezuela bugün dünden daha özgürdür. Zincirlerimizi kırdık. Sundan sonra hiç bir toplantıya katılmayacağız, OAS'ın hiç bir sözünü tanımayacağız. Asla OAS'a geri dönmeyeceğiz."



Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ise dün Twitter hesabından "Venezuela onuru, bağımsızlığı, egemenliği, ülkenin barış ve geleceği için OAS'tan çekiliyor" açıklamasında bulundu.



Rodríguez ulusal televizyonlarda canlı olarak yayınlanan konuşmasında Venezuela'nın bundan böyle OAS'ın oturumlarına katılmayacağını, çünkü bu organizasyonun ülkeyi karışıklığa itmek ve izole etmek için müdahaleci bir pozisyonda arayışında olduğunu söylemişti.



Muhalifler ise çekilme kararının, ülke içinde baskının arttırılması amacıyla alındığını iddia ediyor.



OAS'tan erken seçim talebi



Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Luis Almagro, Maduro'yu ülkedeki şiddet ortamından dolayı sert biçimde eleştirmiş ve erken seçim talebinde bulunmuştu. Maduro ise bu eleştiriyi içişlerine müdahale olarak nitelendirmişti.



Genel merkezi Washington'da olan Amerikan Devletleri Örgütü Amerika kıtasında toprağı bulunan 35 bağımsız ülkeden oluşuyor. Örgütün büyük ölçüde komünizm karşıtı bir tutuma sahip olduğu biliniyor.



Şimdiye kadar hiç bir devlet OAS'tan ayrılmadığı için ayrılık sürecinin nasıl işleyeceği bilinmiyor. Siyaset bilimci Sadio Garavini'ye göre kararın maddi yaptırımları olacak. - Madrid