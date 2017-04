Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütü'nden Çekilecek

Venezuela'da dördüncü haftasına giren hükumet karşıtı gösteriler şiddetlenerek devam ediyor.



Başkent Karakas başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde yine protesto gösterileri düzenlendi.



This beautiful young woman uses her amazing talents to protest in #Venezuela ??#SOSVENEZUELA pic.twitter.com/4Ka9f8yFe7— Andrea Diaz (@AndreaDiazCNN) April 26, 2017



Binlerce kişinin katıldığı Karakas'taki protestoya polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.



Çatışmalar sırasında atılan göz yaşartıcı gaz kapsülü başına isabet eden 20 yaşında bir gösterici hayatını kaybetti.



Böylece Nisan aynın başından bu yana ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.



PHOTOS: See Venezuela's masks of protest. https: //t.co/MOp672dglO pic.twitter.com/7Ibor6MZf0— Reuters UK (@ReutersUK) April 26, 2017



Protestocu bir kadın korkmadıklarını söyledi:



"Korku evde bırakılmalı. Korkan herkes evinde oturmalı. Açlıktan ve ilaç yokluğundan dolayı ölüyoruz. Eğer bir kişi protestoda ölüyorsa ölmeli, yoksa zaten açlıktan öleceğiz. İşte bu hükumetin bize yaptığı bu"



Older man wounded when a teargas canister hit him in the face during protest in Caracas #A26 #Venezuela FoxNews pic.twitter.com/1F4ycp7Mfk— z????????l (ZaneRebel) April 26, 2017



Bu arada ülkedeki protestolardan muhalefeti ve Washington'ı sorumlu tutan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Televizyonda canlı yayımlanan bir programla öğrencilere hitap etti.



Kendisinin yalnızca barış istediğini iddia eden Maduro konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu insanlar barış istemiyor. Bir çıkmaza girdiler ve bizi de kendi peşlerinden sürüklemek istiyorlar. Sağcılar tüm Venezuela'yı şiddet sarmalına ve nefrete çekmek istiyor. Peki onların peşi sıra gidecek miyiz? Hayır"



Öte yandan Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, hükumete karşı Washington tarafından yönlendirilen kampanyayı protesto etmek için Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütü'nden çekileceğini açıkladı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Örgütünden Dışişleri politikası çekilecek Devletleri Amerikan Venezuela Güney Amerika Gepost: 27 april 2017