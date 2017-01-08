Velimir Perasovic: "Maçın İkinci Yarısı Daha İyi Oynadık"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, rakibin ilk yarıda güzel bir geri dönüş gerçekleştirerek, öne geçtiğini dile getirerek, "Özellikle maça 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçti. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık" dedi.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80 - 77 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.



Bu akşam çok sert ve zor bir maç gerçekleştiğini ifade eden Velimir Perasovic, "Galatasaray'a karşı üçüncü maçı oynamak zor oldu. Özellikle 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçtiler. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık. Bugün ribaund savaşını kaybettik. Bizden daha fazla ribaund aldılar. Ama bir şekilde maçı kazanmanın yolunu bulduk. Şimdi önümüze Euroleague'e bakacağız" şeklinde konuştu.



Cedi Osman ise karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene Galatasaray ile sık sık karşılaştık. Her karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldık. Bu kolay olmadı. Ama bu galibiyet bize moral verdi. Önümüzde Panathinaikos Superfood, Bercelona Lassa ve Beşiktaş Sompo Japan maçları var. Aynen böyle devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek istediğimiz yerlere geleceğiz." - İSTANBUL