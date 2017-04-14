Velimir Perasovic: "Kazanmak İçin Çok Çalıştık"
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes'in Başantrenörü Perasovic ile oyunculardan Oğulcan Baykan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 3 maçı kaybettikten sonra bunu maçı kazanmanın önemine değinen Perasovic, "Play-off'lar öncesinde bu galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanmak kolay olmuyor. Kazanmak için çok çalıştık" dedi.
Oğulcan ise güzel bir galibiyet olduğunu söyleyerek, THY Euroleague Play-off'larında karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde moral olduğunu belirtti. - İSTANBUL
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