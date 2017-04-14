Velimir Perasovic: "Kazanmak İçin Çok Çalıştık"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi.



Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes'in Başantrenörü Perasovic ile oyunculardan Oğulcan Baykan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 3 maçı kaybettikten sonra bunu maçı kazanmanın önemine değinen Perasovic, "Play-off'lar öncesinde bu galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanmak kolay olmuyor. Kazanmak için çok çalıştık" dedi.



Oğulcan ise güzel bir galibiyet olduğunu söyleyerek, THY Euroleague Play-off'larında karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde moral olduğunu belirtti. - İSTANBUL