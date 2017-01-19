Velilere Zorlu Sınav

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Karkucak Ortaokulu veliler için sınav düzenledi.



Maarif Hareketi kapsamında "Oku Anla Yaşa" projesini uygulamaya koyan Kargucak Ortaokulu öğrencilere ve velilere kitap okutarak velileri sınav yaptı. Sınavda başarılı olanlara ödül verildi. Velilere okunacak kitapların ve projenin tanıtıldığı, en çok kitap okuyan ayın velisi ve öğrencisinin seçildiği belirtildi. Okulda kitap okuma saati belirlendiği, öğrenci ve velilerin kitap okumaya teşvik edildiği ifade edildi. Okunan kitaplar arasından ortak bir kitap belirlenerek bu kitaptan 25 velinin sınav yapıldığı, sınavda başarılı olan velilere ödül verildiği kaydedildi.



Okul Müdürü Dursun Gürgenci proje kapsamında uygulamaya koydukları çalışmalarla öğrencilere ve velilere kitap okuma ve anlama alışkanlığının hedeflendiğini söyledi. Velilere teşekkür eden Gürgenci, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. - SAMSUN