Velilere Yönelik Teog Tanıtım Semineri Düzenlendi

Çınar Kolejinde 7. sınıfta okuyan öğrencilerin velilerine yönelik TEOG tanıtım semineri düzenlendi.



Çınar Koleji sosyal bilgiler öğretmeni ve TEOG Sorumlusu Özlem Aslan tarafından verilen seminerde ailelere TEOG süreci, bu süreçte öğrencilerin yapması gereken çalışmalar tüm ayrıntıları ile anlatıldı.



Yaklaşık 1 saat süren seminerde ayrıca TEOG sürecinde velilere düşen görevlerde anlatılırken seminer sonunda veliler merak ettikleri konular hakkında sosyal bilgiler öğretmenine sorular yöneltti. - MALATYA