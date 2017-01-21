Velilere Karne Uyarısı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, velilerin öğrencilerin karnelerinde karşılaştığı istenmeyen durumlarda çocuklarına duydukları güveni ve desteği esirgememesi gerektiğini bildirdi.



Aşım, yaptığı yazılı açıklamada, dün yarıyıl tatili ile öğrencilerin karne heyecanı yaşadıklarını anımsattı.



Öğrencilerin karnelerindeki istenmeyen notları telafi edebileceklerini belirten Aşım, velilerin öğrencileri doğru ve bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini aktardı.



Velilerin istenmeyen notlar nedeniyle çocuklarına bağırmaması ve cezalandırma yapmaması gerektiğini ifade eden Aşım, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın karnelerindeki istenmeyen notların telafisi her zaman mümkündür. Onlara doğru rehberlik yapıp yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz zaman, çocuklarımız da çalışmaları ve yetenekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirip toplumdaki yerlerini alacaklardır. Çok değerli velilerimizden beklentilerimiz öğrencilerinizin karnelerinde, karşılaştığınız durum ne olursa olsun çocuklarınıza duyduğumuz güveni ve desteği esirgemeyip sürdürmektir. Sizlerin, bu kutlu görevde hep yanımızda olacağınız inancıyla bu tatil döneminde çocuklarınızla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim."