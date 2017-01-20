Velilere Düşük Not Uyarısı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatrist Prof. Dr. İsmail Ak, karne alacak çocukların anne ve babalarının düşük not konusunda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.



Ak, yaptığı yazılı açıklamada, karne alan çocukların kiminin sevineceğini, kiminin ise üzüleceğini belirtti.



Anne ve babaların önce karnedeki güzel notları görmesi gerektiğini ifade eden Ak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızı tebrik edelim düşük notları var ise çocuğumuzla birlikte oturalım değerlendirelim. Her çocuğun yeteneğinin farklı olduğunu düşünelim. Çocuğu aşağılayıp, azarlayıp, yetersiz ya da zayıf tarafını yüzüne vurmayalım. Yapısal bazı durumlarında bazı derslere çocuğun kabiliyetinin olmamasını sağlayabilir bunları da göz önünde bulunduralım. Düşük notu olan dersler için çocuklarla birlikte oturup birlikte çözüm yolları aramalısınız. Unutmayın ki o karne sadece çocuğun değil, sizinde karneniz. Ebeveyn olarak bu düşük notlar için ben ne yapıp çocuğuma yardımcı olabilirim diye çocukla konuşarak çözüm yolu bulunabilir, baş edilemeyen durumlarda danışmanlara başvurulup, yardım alınabilir. Unutmayın bu bir tatil, yoğun geçen bir dönemin ardından verilen bu ara tatilde çocukları dinlendirin, dinlenmelerine müsaade edin."