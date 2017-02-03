Vekillerden, Rektör Biber'e Nezaket Ziyareti

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Biber'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.



AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ve Ardahan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.



Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ARÜ Genel Sekreteri Ercan Gültürk ve ARÜ Daire Başkanları tarafından karşılanan AK Parti Milletvekilleri ve Posof Belediye Başkanı, ARÜ'nün yeni döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Rektör Prof. Dr. Biber'e başarılar dilediler. - ARDAHAN