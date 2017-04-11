Vekil Dedeoğlu ve Başkan Cabbar'dan Sanayi Esnafına Ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan’la birlikte Develi’nin Sanayi esnafını ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan'la birlikte Develi'nin Sanayi esnafını ziyaret etti.
16 Nisan Referandumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vekil Dedeoğlu'nu işyerinde gören esnaf da ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Heyet ayrıca 10 Nisan Polis teşkilatının 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla da Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek tebrikte bulundu. - KAYSERİ
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