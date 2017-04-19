Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) Müdürü Doç. Dr. Merve Kavakçı, "Bugün bizim Suriye'de gördüğümüz kriz, tamamen bir vekalet savaşları mantığında ilerlemektedir. Türkiye gibi özünde dik durabilen, şahsiyetle bir ülke de buna itiraz etmektedir. Ama bir taraftan coğrafi yakınlığı sebebiyle de savaşın içine çekilmektedir." dedi.



PAMER ve İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Proxy Wars-Vekalet Savaşları" sempozyumu, üniversitenin Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kavakçı, sempozyumda, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın kaçınılmaz bir gerçekliği haline gelmiş olan vekalet savaşlarının akademisyenler tarafından tartışılacağını söyledi.



Kavakçı, şunları kaydetti:



"Dünyadaki kurulu düzende belki müstemleke anlayışı eskiden olduğu gibi, asırlar önce İngiliz ve Fransızların yaptığı gibi olmasa da şu anda farklı bir sömürge anlayışı var. Bu, kalplerin, zihinlerin sömürülmesi, sadece toprakların sömürülmesi değil, toprakların yanında insanların hayatlarının ve emek gücünün sömürülmesi anlamına geliyor. Artık dünya o kadar küçüldü ki insanlar bu sömüren sömürücü devletlerin kurumları illa da gidip bir yeri asker postallarıyla işgal etmek zorunda kalmıyorlar. Kendi yerlerine lokal temsilciler buluyorlar. Bulamazlarsa bunu oluşturuyorlar. Biz bunu DEAŞ, El Kaide örneğinde gördüğümüz gibi, Taliban'ın El Kaide'ye dönüştüğü örneğinde gördüğümüz gibi bu temsilciler, yani vekiller, o büyük güçler adına, o dünyanın 5'ten büyük olduğunu ifade ettiğimiz 5 güç adına o lokal yerlerde savaşları asıl sahipleri adına, efendileri adına veriyorlar.



Bugün bizim Suriye'de gördüğümüz kriz, tamamen bir vekalet savaşları mantığında ilerlemektedir. Türkiye gibi özünde dik durabilen, şahsiyetle bir ülke de buna itiraz etmektedir. Ama bir taraftan coğrafi yakınlığı sebebiyle de savaşın içine çekilmektedir."