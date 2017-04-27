Vejetaryenler Didim'de Buluşacak

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde bu yıl ilk kez, Didim Vegan ve Vejetaryen Festivali düzenlenecek.



Didim Belediyesi bu yıl ilk kez 29- 30 Nisan'da düzenleyeceği Didim Vegan ve Vejetaryen Festivali için hazırlıkları tamamladı. Binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı önündeki ana yolda yapılacak olan festival alanında çalışmaların tamamlandığını açıklayan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı ve Didim Belediye Meclis Üyesi Sevinç Karataş, tapınağın yanından geçen yol kenarındaki tüm duvarlar ile oturma banklarının boyandığını, tel örgülerin bakımdan geçirildiğini anlattı. Karataş, "Festival kapsamında firmaların katılımıyla standlar açılacak ve yöresel otlar sergilenecek. Çocuklara yönelik etkinlikler ile akşam yerel sanatçıların konserleri tüm vatandaşlarımıza keyifli saatler yaşatacak. Festival çalışmaları çerçevesinde yapılan yenilikler ve düzenlemeler bölgeyi adeta yeniden cazibe merkezi haline getirecek. Aydın başta olmak üzere tüm çevre illeri hafta sonu Didim'deki festivale davet ediyoruz" dedi.



- Aydın