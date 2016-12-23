Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Vefatının 100. Yılında Tanburî Cemil Bey anısına gençlerimiz arasında Türk Müziği çalgılarına rağbeti arttırmak; genç icracıları, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmeleri için teşvik etmek; yeni icracıların tanınmasını sağlamak amaçlarıyla"Genç Sazendeler İcra Yarışması" düzenlenmiştir.

Online olarak gerçekleştirilen ön eleme sınavını geçen finalistlerin değerlendirmesini yapmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim TOKAÇ, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Oya LEVENDOĞLU, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cenk GÜRAY, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Oğuz KARAKAYA, TRT Koro Şefi Hasan ESEN, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yurdal TOKCAN ve Emekli TRT Sanatçısı Fahrettin YARKIN'dan oluşan Seçici Kurul, 20 kişiden oluşan finalistleri canlı olarak dinleyerek yarışma sonucunu belirlemişlerdir.

