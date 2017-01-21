Vefatının 1. Yıl Dönümünde Mustafa Koç Için Belgesel Hazırlandı

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un anısına belgesel hazırlandı.



Kanlıca'daki evinde spor yaparken kalp krizi geçiren, ilk müdahalesi Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen Koç, 21 Ocak 2016'da hayata veda etmişti.



56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç için vefatının birinci yılı dolayısıyla bir belgesel hazırlandı.



İş disiplini, heyecanı, sevecenliliği, sıcak ve mütevazi kişiliği ile kendisinden söz ettiren Koç'un anısına yapılan belgeselde ailesi, dostları ve çalışanları Koç ile ilgili anılarını anlattı.



Belgesel, Koç Holding'in sosyal medya hesaplarından yayınlandı.



Belgeselde Koç'un, "Bana bu yolculuğumda desteklerini kayıtsız şartsız esirgemeyen büyüklerim, kardeşlerim, ailem, başta sevgili eşim Caroline ve daha sonra kızlarım tabii ki. En şanslı patronlardan biriyim. Bu kadar muazzam bir ekip ile çalışmak büyük bir ayrıcalık, hepinizi çok seviyorum." sözlerine yer verildi.