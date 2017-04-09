Vefat Eden Müdüre Öğrenci Vefası

Samsun'da 84 yaşında vefat eden müdürlerinin cenazesine Türkiye'nin her tarafından öğrencileri akın etti. Tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden edebiyat öğretmeni eski Ticaret Lisesi Müdür Yardımcısı, eski 50. Yıl Lisesi Müdürü ve Milli Eğitim Bakanlık Müfettişi Remzi Öztürk'ün cenazesine çok sayıda öğrencisi katıldı. Cenazeye özellikle 2000 yılında kapatılan eski 50. Yıl Lisesi yatılı öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun katılması dikkat çekti. Birçok dernek ve kooperatiflerin kuruculuğunu da yapan 1956-1980 yılları arasında öğretmen ve idareci olarak görev yapan Remzi Öztürk'ün Orhan Şaik Gökyay ve Ahmet Kabaklı'dan dersler alan nadir eğitimcilerden olduğu belirtildi. Bafra ilçesinin Kolay Mahallesi'nde 1933 yılında doğan Öztürk'ün kendi mahallesinden onlarca kişinin okumasına vesile olduğu ifade edildi.



Kolay Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi namazından sonra mahalle mezarlığına defnedilen Öztürkün'ün cenaze namazından önce bir konuşma yapan öğrencisi Emekli Albay Akın Kayıkçı, eğitim camiasının büyük bir duayenini kaybettiğini söyledi. Kayıkçı yatılı okudukları 70'li yıllarda terörün, anarşinin kol gezdiği dönemlerde Remzi Öztürk'ün kendilerine kol-kanat gerdiğini, adeta babalık yaparak herkesin okumasını sağladığını kaydetti.



Remzi Öztürk evli ve 3 çocuk babasıydı. - SAMSUN