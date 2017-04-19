Vefat Eden Bülent Kayabaş'ın Son Arzusu Bodrum'a Gitmekmiş

Bülent Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, 'Duymayan Kalmasın' programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti.

EŞİ: BİZİ ARTIK TANIMIYORDU

Kayabaş'ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi. Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, "Sabah 06.00'da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı. Nur Sürer ise "Tedavi görüyordu. Esasında Pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.



SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ'

Oğlu Ümit Kayabaş, "Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.



KAYABAŞ'IN CENAZESİ CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş'ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



