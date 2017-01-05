Vefakar Öğretmenden Eski Okuluna Yardım

Kahraman Maraş'ın Elbistan Elbistan Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Değerler eğitimi' çalışması kapsamında toplanan 22 kolilik kıyafet ve eşyalar Muş'un Bulanık ilçesi DSİ Ortaokul'undaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.



Daha önce Bulanık DSİ Ortaokulunda şimdi ise Kahramanmaraş Elbistan Ortaokulunda görev yapan Sait Işık isimli yardım sever öğretmenin öncülük etmesi ile Elbistan Ortaokulu öğrencileri tarafından değerler eğitimi kapsamında Bulanık DSİ Ortaoluluna gönderilen 22 yardım kolisi öğrencilere dağıtıldı. DSİ Oratokulu Müdürü İshak Bostancı, Elbistan Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerine ve bu yardımların dağıtılmasında emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. - MUŞ