Vefakar Öğrenciler Fedakar Ecdadını Unutmadı

CÜNEYT ÇELİK - İstanbul, Ankara ve Sivas'tan trene binen 24 üniversite öğrencisi, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askeri anmak amacıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.



1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında şehitleri anmak isteyen 5 üniversite öğrencisi, "Ecdadın Ayak İzinde, Damla Ekspresi" projesi kapsamında İstanbul'dan trenle yola çıktı.



Yolculuk sırasında Ankara ve Sivas'ta toplanan diğer 19 üniversiteliyle buluşan öğrenciler, trenle Sarıkamış'a ulaştı.



Hacettepe, İstanbul, Ege, İnönü, Ankara, Anadolu, 19 Mayıs, Selçuk, Dumlupınar, Kastamonu, Kafkas, Sakarya Erciyes üniversitelerinden gençler, yolculuk sırasında kuşlara yemlik hazırladı, çocuklara balon dağıttı.



İlçede Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret eden öğrenciler, Hatm-i Şerif ve Yasin okuyarak şehitler için dua etti.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Yıldırım, AA muhabirine, Sarıkamış'ta şehitlik ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Proje kapsamında trende farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Projeyi anlattığımızda yolcular çok beğendi. Kars'a geldiğimizde bazı yolcular bizi evlerine davet etti. Trende yolcularla kuş yemlikleri hazırladık, gittiğimiz garlarda astık." dedi.



İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Merve Bayram da Damla Ekspresi'ne Sivas'tan katıldıklarını belirterek, "Tren yolculuğu çok güzel geçti. Yolculuğumuzun ana teması 'Ecdadın Ayak İzinde' Sarıkamış'a gelip şehitliği ziyaret ettik, dua okuduk, şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.



"En iyi hediyenin hatim olduğunu düşündük"



Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Asiye Kurtbaş ise Kütahya'dan Ankara'ya karayoluyla gittiklerini, burada diğer arkadaşlarıyla buluşup trenle Kars'a geldiklerini bildirdi.



İlçedeki öğrencilere hediyeler getirdiklerini belirten Kurtbaş, "Şehitlerimiz için de getirebileceğimiz en iyi hediyenin hatim olduğunu düşündük. 81 ilde hatim okundu. Buraya gelmeden önce hatimleri tamamladık, duamızı da şehitlikte okuduk. Proje kapsamında ilk etkinliğimizi Sarıkamış'ta başlattık." ifadelerini kullandı.



Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Rabia Sarı da Sarıkamış şehitlerini anmaya geldiklerini vurgulayarak, "Vefakar gençliğin, fedakar ecdadını unutmadığını göstermek için geldik, Sarıkamış'ta şehitlerimizi andık. Buradaki öğrencilerin karne heyecanına da ortak olduk, çok güzel zaman geçirdik." dedi.



Kafkas Üniversitesi öğrencisi Belkız Saatci ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencileri ağırladıklarını söyledi.



İstanbul'da 5 kişiyle başlayan yolculuğun, Kars'ta 24 öğrenciyle tamamlandığını anlatan Saatci, "Yolculuk 30 saat sürdü. Ecdadın vatan için yaşadığı zorlukları, çektiği çileleri, vatan savunması konusunda ne kadar vatanperver davrandığını anlamak adına trenle başlayan yolculuk, Sarıkamış Şehitliği'nde son buldu. Soğuk havaya aldırış etmeden, 90 bin şehit verdiğimiz yerde, ecdadı anlamak adına gönüllü birtakım faaliyetler yaptık." şeklinde konuştu.